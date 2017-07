publié le 18/07/2017 à 10:30

Un nouvel été des aventuriers de l’inconnu.

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Le diable existe-t-il ?

Aujourd'hui cette émission va être dominée par une seule et unique question : le diable existe-t-il ? Et, si'l n'existait pas, ne faudrait-il pas l'inventer ?



Avec le grand psychanalyste Carl Jung, la question n'est en effet pas de savoir si Dieu ou si le diable existent vraiment, mais de chercher à comprendre comment tout un imaginaire a pu se construire à travers les époques autour de la figure du diable.



Selon lui, au cours de la culture et des civilisations, la conscience collective a fait du diable un personnage porteur d'un sens psychique. C'est le personnage antagoniste que l'on retrouve à travers de nombreux motifs mythiques, religieux, ou encore littéraire.



Pour illustrer ces recherches, nous avons demandé de l'aide à deux invités : l'ancien prêtre exorciste de la ville de Paris Maurice Bellot et le psychanalyste Alberto Velsasco.

Nos invités

Maurice Bellot, prêtre exorciste de la ville de Paris de 1994 à 2008, Alberto Velasco, psychiatre et psychanalyste.