REPLAY - Le 25 septembre 1933, Oscar Dufrenne, président de la Fédération des spectacles, directeur du Casino de Paris et du music-hall Le Palace, est retrouvé mort dans son bureau.

par Jacques Pradel publié le 26/01/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Le 25 septembre 1933, Oscar Dufrenne, président de la Fédération des spectacles, directeur du Casino de Paris et du music-hall Le Palace, ami de Jean Sablon et de Mistinguett, par ailleurs homme politique radical-socialiste proche de l'Ancien ministre de l'Intérieur Louis-Jean Malvy, est retrouvé mort dans son bureau du Palace, les vêtements en désordre et le crâne fracassé.



Le crime, qui va défrayer la chronique, ne sera jamais élucidé. L'historienne Florence Tamagne reprend l'enquête.

Nos invités

Florence Tamagne, historienne, auteure du livre "Le Crime du Palace, enquête sur l'une des plus grandes affaires criminelles des années 1930" publié le 24 janvier aux éditions Payot & Rivages.

