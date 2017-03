Le coup de gueule de Karin Viard contre les hommes politiques

publié le 25/03/2017 à 14:12

Elle est l'une des comédiennes françaises les plus demandées. Ces temps-ci, Karin Viard est plutôt théâtrale puisqu'après avoir tourné en province pendant presque un an vous êtes depuis avant-hier au Théâtre de la Ville à Paris. Vous jouez le rôle principal d'une pièce tchèque intitulée Vera.



Karin Viard se présente comme "une femme de 51 ans" qui "avait décidé d'arrêter un peu l'horloge sur 50". Élevée par ses grands-parents, dont elle parle facilement parce que cela la "constitue beaucoup", elle les évoque comme des "gens originaux, très populaires". Si elle affirme avoir été "follement aimée", Karin Viard estime avoir été "peu éduquée". de fait, elle pense ne pas être "très policée". Cependant, la comédienne française se juge "assez gentille, très attentive et très curieuse des autres".

Invitée à s'exprimer sur François Fillon, Karin Viard n'a rien caché de son énervement : "Il fait partie de ces hommes politiques qui sont dans une espèce d'habitude de flirter avec l'illégalité, mais ça devient légal parce que tout le monde le fait."



Indignée, l'actrice a laissé libre court à son agacement : "Aujourd'hui on a envie de plus de justice, d’honnêteté, de rigueur et de moralité. La vie est difficile pour beaucoup de gens." Et de défendre les vertus du vote : "Le vote c'est aussi une façon de s'exprimer, de sortir de l'impuissance, de l'idée que ma voix ou celle d'un autre ça compte pas. C’est pas vrai. Il faut s'exprimer. Il faut dire on n'est plus d'accord pour cette vieille classe politique qui pensent que leurs privilèges leurs sont dus alors que vraiment, les Français on leur demande de se serrer la ceinture, c’est super dur je trouve."



Après avoir évoqué son impression face à la stratégie adoptée par Fillon ("Qu'il prenne la posture de celui qui est harcelé (…) je trouve que c’est assez indécent"), Karin Viard a également évoqué la démission de Bruno Le Roux à la suite des révélations sur les emplois de ses filles et la méprise de Jean-François Copé sur le prix d'un pain au chocolat : "Ca fait vachement de mal à la politique (…) alors que moi je crois à la politique. Je crois que les gens qui rentrent en politique, c’est parce qu'ils y croient. Et il y a beaucoup de gens remplis de probité. Et ces gens la leur font beaucoup de mal. L'abruti qui dit que le pain au chocolat c’est 15 centimes, il fait un mal fou au monde politique", a-t-elle déploré.