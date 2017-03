Le cirque de Romanès fait son retour avec un nouveau spectacle coloré

publié le 01/04/2017 à 01:14

Le Cirque Romanès, dernier cirque tzigane, est de retour avec un nouveau spectacle coloré intitulé "Si tu m'aimes plus, je me jetterai par la fenêtre de la caravane", à partir du samedi 1er avril à Paris. Un titre plein d'humour qui traduit la volonté de ne pas se prendre au sérieux, comme l'explique Alexandre Romanès. "On a enlevé toutes les conventions un peu lourdes du cirque", explique le patriarche de la famille, fier de l'identité de son cirque, dépourvu des traditionnels animaux, "du gars qui annonce les numéros" ou des costumes.



La famille Romanès est animée par la volonté de casser les clichés répandus sur les Tziganes. Mais "c'est de plus en plus difficile de mener se combat", déplore Alexandre Romanès. Et de décrire une culture en perdition car minoritaire, étouffée par "la vie en sédentarisation".