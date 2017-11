publié le 31/10/2017 à 21:13

L'édito de Jacques Pradel





Ce soir, l’incroyable histoire d’un véritable génie de la fausse monnaie. Son nom : Ceslaw Bojarski, un réfugié polonais, arrivé en France au début des années 1950... Cet homme discret, dont rien ne pouvait laisser supposer les coupables activités, a fabriqué 300 millions d’anciens et de nouveaux francs en 12 ans, dans la cave de son pavillon de Montgeron en Seine et Oise. Dans le milieu des spécialistes - et des collectionneurs - on parle encore d’un « Bojarski » comme on dirait dans le monde de la peinture un « Cézanne » !







Nos invités

Christophe Gautier, rédacteur en chef de VSD, journaliste, spécialiste des enquêtes et des faits divers. Passionné par cette affaire.







