L'affaire Patrice Alègre

et Charles Deluermoz

publié le 22/06/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l’Heure du Crime aujourd'hui, l’odyssée sanglante de l'un des pires tueur en série de ces dernières années : Patrice Alègre.

Il a été condamné le 21 février 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour cinq meurtres, une tentative de meurtre et six viols. Il a par la suite obtenu des non-lieux dans quatre autres dossiers de crimes non élucidés, en juillet 2008.

« Machine à tuer »

Au delà de la vérité judiciaire, il reste de nombreuses zones d’ombre dans cette affaire et certains pensent que Patrice Alègre a en réalité assassiné de nombreuses autres victimes dans la région de Toulouse.



Avec mes invités, le chroniqueur judiciaire Stéphane Durand-Souffland et Patrick Téjéro, le correspondant d’RTL dans la région, nous allons revenir sur l’ensemble de l’affaire et les nombreux rebondissements de l’enquête des gendarmes de la cellule Homicide 31.



Nous évoquerons aussi la personnalité de celui qui est apparu au cours du procès comme une véritable « machine à tuer », avec Maître Pierre Alfort, avocat au barreau de Toulouse, qui fut l’avocat de Patrice Alègre de 1997 à 2003.

Nos invités

Stéphane Durrand-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro, Me Pierre Alfort, ancien avocat de Patrice Alègre, Patrick Téjéro, correspondant d'RTL à Toulouse.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande