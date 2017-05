Le bruit au travail fait perdre 30 minutes d'efficacité par jour et par salarié

publié le 19/05/2017 à 14:12

Baisse de concentration, baisse de motivation, stress... Ce sont les trois grands maux qui ressortent d'une enquête sur le bruit au travail. Commandée par Audika, menée par Opinionway en partenariat avec l'association Bruitparif et publiée jeudi 18 mai, cette enquête prouve une fois encore que le bruit au travail est un véritable enjeu de santé publique.



Les chiffres sont alarmants : 30 minutes d'efficacité perdue par jour et par salarié à cause du bruit. Au total, 60% des actifs de plus de 35 ans se plaignent d'une exposition néfaste au bruit dans le cadre professionnel, plusieurs heures par jour. Un sur deux considère même y être plus exposé qu'il y a 20 ans. Un actif sur deux interrogé (1.000 personnes au total) avoue, malgré cette souffrance, ne rien envisager pour changer la situation.

Pire, 11% déclarent être prêts à changer radicalement de travail avant même de demander une possibilité d'aménagement de son temps de travail. Et enfin le montant total en euros des pertes à gagner pour l'économie française en raison des effets causés par le bruit est estimé à 57 milliards d'euros.

Vous rentrez, vous avez la tête comme un ballon Christine téléprospectrice depuis 2 ans Partager la citation





Les principales professions touchées par ce fléau : les travailleurs en open space et les professeurs. "Imaginez un bureau, 100 chaises. C'est un capharnaüm entre les téléphones qui sonnent, vos collègues qui sont au téléphone, qui racontent leur vie. (...) Vous rentrez, vous avez la tête comme un ballon", raconte Christine téléprospectrice dans un open space depuis deux ans. Pour pallier ce problème, son employeur a décidé d'installer des plafonds anti-sons.