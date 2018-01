et Charles Deluermoz

Une émission consacrée à Fritz Harmann « le boucher de Hanovre », et Peter Kürten, « le vampire de Düsseldorf », deux tueurs en série particulièrement abominables, qui ont fait la Une de la presse allemande dans les années 1920/1930, et qui ont inspiré Fritz Lang pour le personnage principal de son film-culte « M le Maudit », l’histoire d’un assassin de fillettes pourchassé par la pègre et par la police...

Nous revenons sur la véritable histoire de ces deux tueurs d’enfants, qui buvaient le sang de leurs victimes et n’hésitaient pas à vendre leur chair au marché noir dans le chaos de l’Allemagne vaincue au lendemain de la guerre 14-18.

Avec mon invité Stéphane Bourgouin, qui vient de publier chez Grasset « Moi, sérial Killer », nous verrons ce qu’ils ont dit eux-même de leurs crimes aux enquêteurs qui les ont arrêté et aux psychiatres chargés de les expertiser avant leurs procès… Nous verrons aussi comment ces deux hommes à l’aspect débonnaire et rassurant ont pu échapper si longtemps à la police, sans que leurs proches ne les soupçonnent



Stéphane Bourgoin, écrivain spécialiste des tueurs en série. Il publie "Moi, serila killer" chez Grasset.



