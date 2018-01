publié le 11/01/2018 à 13:34

L'affaire Lactalis est "grave", a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire à la mi-journée lors d'une conférence de presse. Le gouvernement reprend la main dans ce qui est désormais un scandale sanitaire majeur. Hier, on découvrait que des boîtes de laits infantiles qui auraient dû être retirées du marché avaient continué à être vendues dans la plupart des supermarchés.



Depuis fin décembre, 2.500 magasins mais aussi des pharmacies, des crèches et des hôpitaux ont été contrôlés. Les services de la répression des fraudes y ont retrouvé des lots suspects dans 91 établissements, dont 44 pharmacies, 2 crèches et 30 grandes surfaces.

Bruno Le Maire a donc annoncé un renforcement des contrôles et recevra à 18h30 la grande distribution. Le ministre a également affirmé que les responsables seraient sanctionnés. "L'affaire Lactalis est grave et a donné lieu à des comportements inacceptables qui doivent être sanctionnés"

Faits divers - Un jeune handicapé de 19 ans a été torturé pendant un mois par neuf bourreaux dans son propre appartement, à Bolbec en Normandie. Les jeunes, âgés de 15 à 19 ans, vont être présentés au parquet.



Faits divers - Deux individus sont toujours recherchés après le braquage à la hache du Ritz où plus de 4 millions d'euros de bijoux ont été volés. Trois suspects ont été interpellés et une partie du butin retrouvée.



Justice - Une dizaine d'enquêteurs du SCRC (Service central de renseignement criminel) retracent le parcours de Nordahl Lelandais sur ces 15 dernières années, pour, à terme, trouver ou non une possible implication du principal suspect dans la disparition de Maëlys dans d'autres affaires non-élucidées.



Travail - Les discussions sur la réforme de l'assurance-chômage, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, débutent ce jeudi 11 janvier. Les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui au siège du Medef pour un premier round de négociations sur le sujet.



Solidarité - Le gouvernement rencontre les associations et les ONG hostiles au projet de loi "asile et immigration" ce jeudi 11 janvier. Objectif : les convaincre de sa nécessité malgré des mesures controversées.



Justice - Deux associations vont déposer plainte à Paris pour pratiques commerciales trompeuses contre Samsung et sa filiale française, dénonçant "des violations des droits humains" dans les usines chinoises du géant de l'électronique sud-coréen.