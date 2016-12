REPLAY - Le 23 décembre 1588, le duc Henri de Guise est assassiné sur l'ordre d'Henri III.

> La véritable histoire de l'assassinat du Duc de Guise Crédit Média : Jacques Pradel Télécharger

par Jacques Pradel publié le 23/12/2016 à 13:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'édito de Jacques Pradel



A la Une aujourd'hui l'une des plus grandes conspirations du XVIe siècle : l'assassinat, il y a 428 ans jour pour jour, le 23 décembre 1588, du duc Henri de Guise, sur ordre du Roi de France, Henri III.



En 1588, le lieutenant général du royaume, Henri de Guise, convoque pour la deuxième fois les Etats Généraux. Plus de 500 députés sont rassemblé, acquis à la cause du Duc qui compte obtenir la déchéance du Roi de France...



Alors, pour se sortir de ce mauvais pas, Henri III ne voit qu'une seule chose : organiser l'assassinat de son rival pour se débarrasser de lui.

La Rencontre d'Henri III et du duc de Guise, peint par Pierre-Charles Comte en 1855, exposé au Musée des beaux-arts de Lyon en 2014.

Ainsi, le 23 décembre 1588, à 8 heures du matin, 20 gentilshommes armés de poignards tendent un piège au Duc qui ne peut s'échapper. Il tombe sous les coups et le Roi, à la vue du corps de son rival, se serait écrié : " Mon Dieu qu'il est grand ! Il parait encore plus grand mort que vivant !"





C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui avec mon invitée...

Nos invités

Catherine Hermary Vieille, historienne et romancière, elle a publié en octobre 2016 "D'or et de sang" aux éditions Albin Michel.

"D'or et de sang" de Catherine Hermary-Vieille (Albin Michel, octobre 2016).

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.