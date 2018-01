La traque du tueur « Grêlé »

publié le 01/01/2018 à 21:00

A la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui, l’une des plus longues traques de tueur en série menées par la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres.

C’est une affaire non élucidée, mais non classée, qui confirme l’obstination des enquêteurs qui tentent depuis 30 ans d’identifier un tueur en série surnommé « l’homme au visage grêlé », d’après le portrait robot établi par les enquêteurs sur la base de plusieurs témoignages directs.



Cet homme est l’auteur d’au moins trois meurtres et de six tentatives, entre 1983 et 1994. Depuis cette date, il ne s’est plus manifesté…



Patricia Tourancheau, journaliste, elle publie une enquête sur l'affaire pour le journal en ligne Les Jours, Alain Vasquez, à l'époque inspecteur principal et adjoint en chef du groupe de la Brigade Criminelle, ancien commandant honoraire et chef de l'Etat-major de la Brigade Criminelle.



