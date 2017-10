publié le 26/10/2017 à 11:00

"Plus de deux tiers des salariés affirment qu'ils ont été témoins d'une manifestation du fait religieux dans le travail" déclare Denis Maillard, spécialiste des questions sociales et des transformations du travail au micro de RTL. "C'est massif, mais généralement cela ne pose pas de problèmes".



Les cas problématiques sont minoritaires mais augmentent d'années en années et dénote un paradoxe historique, selon Denis Maillard. "Il y a un siècle, le mouvement ouvrier se battait pour décrocher les crucifix dans les usines et aujourd'hui les salariés demandent à pouvoir prier dans l'entreprise", explique le spécialiste des questions liées au monde du travail. Et si la majorité des revendications sont faites par des musulmans, Denis Maillard affirme que "toutes les religions sont en ébullition et cherchent de la visibilité". Le changement réside dans le fait que la foi ne relève plus du privé, "elle est montrée".

Mais ces croyants ont-ils le droit de demander de prier dans le cadre de l'entreprise ? Oui, selon Denis Maillard. "Le droit du travail dit que l'on peut exprimer ses croyances (...) il y a problème quand la foi empiète sur le travail et sur la vie avec les autres".

Il existe des exemples concrets du fait religieux qui touchent l'organisation du travail : la demande d'aménagement d'horaire, de lieu pour pouvoir prier ou de jours fériés. Si ces cas ne dérangent pas la vie collective, d'autres sont beaucoup plus problématiques. "Ils tiennent à l'identité des gens et aux revendications individuelles notamment dans deux cas précis : la relation entre les sexes et le refus d'une tâche du fait de l'appartenance à une religion", explique Denis Maillard.



Le phénomène est durable selon ce dernier car "le fait religieux met en lumières les mutations du travail. Notamment l’individualisation, qui est là pour durer".