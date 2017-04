publié le 18/04/2017 à 14:51

L’intérêt pour la campagne présidentielle ne se cantonne pas à l’Hexagone à mesure que son dénouement approche. Après la vidéo virale d’un humoriste britannique sur les enjeux de l’élection présidentielle en France, nous intéressons aujourd’hui au regard de nos voisins outre-Quiévrain sur le débat politique. "En Wallonie et à Bruxelles, c’est à dire dans la partie francophone, il y a toujours eu une attention particulière pour la politique française, par connivence culturelle, intellectuelle et politique", explique Olivier Maingain, président du parti belge DéFI.



"Cette élection-ci par son incertitude, repose la question de l’importance et du rôle de l’Union européenne", poursuit le député fédéral, "le sentiment est que ce qui veulent renoncer à l’Union européenne sont en train d'exposer les peuples européens à des risques en terme d’insécurité économique et de protection des populations". Pour Olivier Maingain, l’Union européenne ne pourrait pas se remettre du départ de la France.

"Les partis français qui prônent la sortie directe ou indirecte de l’Union européenne ou de la zone euro menacent la stabilité en Europe et qui font resurgir des tensions vis-à-vis de l’Europe", prévient Olivier Maingain, "il faut être exigeant vis-à-vis de l’Europe, mais il faut la fortifier plutôt que la détruire".