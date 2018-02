La Poste : une application pour commander les cartes grises

Martial You

Crédit Image : SIPA | Crédit Média : Martial You | Durée : 00:57 | Date : 15/02/2018

et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/02/2018 à 12:21

Pour commander une carte grise, il est désormais possible de passer par La Poste avec une application, lancée jeudi 15 février, qui concerne les ventes de voitures d'occasion. Désormais, avec la dématérialisation, il convient de fournir des documents bien précis, tels que le certificat de cession, la facture de l'achat et le certificat de domicile.



La Poste met deux outils à l'attention des usagers. Une application leur communiquera les démarches étape par étape à réaliser et qui prendra en photo les documents nécessaires pour constituer le dossier. Le lendemain, un document provisoire sera envoyé à l'usager sous forme d'un mail sur son smartphone. La carte grise sera ensuite envoyée directement à son domicile.

L'usager peut également se rendre dans le bureau de La Poste pour être accompagné dans ses démarches. Il faudra toutefois être patient. Selon les concessionnaires, le système informatique est engorgé en permanence. Il faut attendre en moyenne six semaines pour avoir sa carte grise. La Poste facture ce service 30 euros.