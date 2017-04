La "maladie des rats" existe encore en France

La leptospirose, transmise par les animaux et en particulier par les rongeurs a contaminé le double de personnes en 2014 et 2015.

publié le 05/04/2017 à 11:27

C'est une maladie oubliée, et pourtant, elle touche de plus en plus de Français. C'est en tout cas ce que relève un numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire daté du 4 avril 2017. La leptospirose, appelée "maladie des rats" a vu son incidence considérablement augmenter au cours des années 2014-2015. En France métropolitaine, "un doublement du nombre de cas a été constaté par rapport aux années précédentes, avec plus de 600 cas" et une moyenne de 700 cas a été recensée dans les départements et collectivités d'outre-mer, "où les conditions climatiques sont propices au maintien dans l'environnement de la bactérie responsable de la maladie", explique-t-on dans le bulletin.



Cette maladie, qui touche en premier certaines professions exposées comme les agriculteurs ou les égoutiers, ainsi que les adeptes de sports aquatiques (canyoning ou kayaking), serait largement sous-estimée en France. En effet, l'incidence (qui représente le nombre de nouveaux cas, ndlr) en 2014-2015 est la plus élevée depuis 1920, indique le bulletin de l'agence sanitaire Santé Publique France.

1 million de personnes contaminées dans le monde chaque année

La leptospirose est transmise par les animaux, le plus souvent par des rongeurs via leurs urines, rappelle le magazine Sciences et avenir. Les symptômes, similaires à ceux d'une grippe sont visibles après une incubation de 4 à 10 jours. Si la maladie n'est pas correctement soignée avec des antibiotiques, il peut y avoir de graves conséquences et notamment une atteinte de tous les organes pouvant se révéler mortelle. Chaque année dans le monde, plus d'un million de personnes contractent la maladie, et parmi elles, 60.000 n'y survivent pas.

La leptospirose est considérée comme une "maladie émergente en raison du changement climatique (réchauffement climatique et phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents entraînant des inondations) et d'une urbanisation grandissante (transmission par l'intermédiaire des rats dans les zones insalubres de type bidonvilles)", précise-t-on dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire.