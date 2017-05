La Journée citoyenne, "démarrage d'une politique différente"

publié le 20/05/2017 à 09:53

La Journée citoyenne est la réunion, chaque année, le temps d'une journée comme son nom l'indique, de tous les habitants volontaires d'une commune ou d'un quartier pour réaliser ensemble des projets, qu'ils ont choisis, avec l'aide logistique des élus et de l'administration. Elle est ouverte à tous les habitants, de tous âges. C'est Fabian Jordan, le maire de Berrwiller, commune du Haut-Rhin, qui en est à l'initiative. Il a lancé la Journée citoyenne en 2008. Désormais, cette journée se déroulera tous les 20 mai. "La journée citoyenne a été le démarrage d'une politique différente", se réjouit-il.



Le principe est simple : "il fallait que le citoyen redevienne acteur, pas simplement consommateur (...) et que la collectivité se mette à disposition des initiatives citoyennes", explique Fabian Jordan. "On n'a jamais eu autant de moyens de communication mais on ne s'est jamais aussi peu parlé qu'aujourd'hui'", illustre le maire de Berrwiller et président de l'agglomération de Mulhouse. "Aujourd'hui la politique doit être plus à proximité des citoyens et la Journée citoyenne est tout simplement une implication concrète de la politique participative".

François Baroin, maire (LR) de Troyes et présiden tde l'Association des maires de France (AMF) aimerait que cette journée citoyenne déborde au-delà du 20 mai. "Beaucoup de grandes villes sont dans cette dynamique-là parce qu'on a compris qu'il faut changer un peu d'état d'esprit", clame Fabian Jordan.