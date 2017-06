"La culture du noble effort est en train de disparaître", déplore Anne Rosencher

publié le 14/06/2017 à 11:46

"A priori, rien de bien méchant : pour lutter contre l'absentéisme - qui coûterait environ 1,6 million d'euros chaque année à la commune - et rétablir la qualité d'un service public dégradé, Marie-Hélène Thoraval (maire Les Républicains de Romans-sur-Isère, Ndlr) a annoncé qu'elle allait instaurer un système de primes allant jusqu'à 215 euros, indexée sur l'assiduité des agents, mais aussi sur la satisfaction des administrés", rappelle Anne Rosencher. "Pour résumer : l'élue espère qu'ainsi, certains malades chroniques parmi les employés trouveront le chemin de la guérison, et que mille sourires aimables s'épanouiront au guichet de l'état civil", poursuit la journaliste.



Si elle juge ce projet "louable", elle considère que "cette initiative participe quand même d'une tendance de fonds préoccupante, qui s'illustre par de nombreux cas". Et de citer les bons d'achat pour les femmes enceinte qui arrêtent de fumer ou la prime pour aider les jeunes boursiers décrocheurs. "Contrairement aux biens marchands, l'amitié, l'amour ou l'honnêteté se retrouvent dégradés dès lors qu'on paie pour les obtenir", ajoute Anne Rosencher.

"On peut se demander jusqu'où ira cette 'grande prostitution du monde', comme la nomme Jacques Julliard dans un de ses livres. À quand, par exemple, les bons cadeaux pour les maris qui se résigneraient à être fidèles ? Ou encore les récompenses pour les vacanciers qui renonceraient à abandonner leur chien sur une aire d'autoroute ? Je propose qu’on leur offre leur poids en croquettes, tiens...", peste-t-elle. Elle propose un sujet de philosophie à la veille de l'épreuve du baccalauréat : "Peut-on tout acheter ?". Et d'avertir : "Vous avez trois heures, mais pas de chèque cadeau à la fin !"