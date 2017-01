INVITÉ RTL - Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts est revenu sur les critiques souvent portées à l'encontre de l'institution.

La Cour des comptes s'est penchée sur le cas de la Caisse des dépôts, et devrait publier un rapport mitigé très prochainement. Manque de stratégie et d'indépendance, accusée de gaspiller l'argent public, elle fait face à de nombreuses critiques, et ce depuis des années. La Caisse des dépôts a notamment fait le tri dans ses participations financières, en vendant tout récemment les 15% du capital de la Sanef (l’un des principaux gestionnaires d’autoroutes français). Mais que va-t-elle faire de cet argent ?



"Le réinvestir", selon son directeur général, Pierre-René Lemas, qui explique le fonctionnemene de la Caisse des dépôts. "C'est une addition de filiales. D'un côté il y a les fonds d'épargne qui sont protégés, on ne touche pas à cet argent. Et de l'autre, c'est un groupe industriel, d'intérêt général qui n'a pas d'actionnaires et qui doit produire des résultats".

On mène une bataille pour l'indépendance Pierre-René Lemas

La principale critique concernant l'institution concerne l'indépendance de la Caisse des dépôts, qui serait pour beaucoup sous le joug de l'exécutif. D'autant plus que Pierre-René Lemas a été secrétaire général de l'Élysée durant le mandat François Hollande. "On mène une bataille pour l'indépendance, que nous n'avons jamais perdu. Je ne vais pas vous dire que l'État n'appelle jamais pour nous demander quelque chose mais je dis souvent non".



Par exemple, la Caisse des dépôts avait été sollicitée pour entrer dans une bataille boursière autour du Club Med. "J'ai dit non, la Caisse des dépôts n'a pas à intervenir dans ce genre de choses". Concernant son ancien rôle de secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas affirme "qu'il y a plus de facilité à dire non lorsque l'on est proche de l'exécutif".



Pour maintenir cette indépendance, la Caisse des dépôts est de toute façon "hyper-contrôlée. Je suis sous le contrôle d'une commission de surveillance composée de parlementaires de tout bords, de membres de la Cour des comptes et des grands corps de l'État". D'autre part, le conseil d'administration se réunit tous les 15 jours pour faire un bilan, et veiller au bon fonctionnement de l'institution. "J'entends dire des tas de choses sur la Caisse des dépôts qui dilapide l'argent des épargnants, c'est faux depuis toujours", affirme Pierre-René Lemas.

La Caisse des dépôts à la rescousse de Vivarte ?

La Caisse des dépôts pourrait-elle agir sur le groupe Vivarte qui connaît de grosses difficultés ? "Si l'État me sollicite, nous allons regarder", affirme son directeur général. Le géant du textile français, qui pourrait supprimer 1.000 emplois pourrait bénéficier de l'aide de la Caisse des dépôts. "Son rôle est quand même d'intervenir dans l'économie d'une manière positive pour aider à la création d'emplois. Alors nous allons nous pencher sur le dossier, puisque là, nous sommes dans une situation où l'on perd de l'emploi", conclut Pierre-René Lemas.