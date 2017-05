La brigade des mineurs et "l'homme au carton"

publié le 05/05/2017 à 11:05

A la Une de l'Heure du Crime aujourd’hui, l’histoire d’une enquête de la Brigade des mineurs : la traque d’un violeur en série pédophile qui a fait en 18 mois, en plein Paris, 34 très jeunes victimes.

C'était entre le 30 mars 1995 et le 17 septembre 1996, jour de son arrestation. Les policiers l’avaient surnommé « L’homme aux cartons », à cause de son mode opératoire.



Il suivait une fillette jusqu'à l'entrée de son immeuble, puis, sous le prétexte de se faire aider à porter des cartons, l'entraînait vers les caves, les locaux vide-ordures ou les escaliers.



Ou alors, il demandait à boire un verre d'eau, et il accompagnait sa future victime jusqu'à son domicile après s'être assuré qu'elle y serait seule…



C’est cette enquête dont nous allons vous raconter les coulisses avec le journaliste de l’Obs Mathieu Delahousse, et avec le commissaire divisionnaire Jean-Marc Souvira, qui a dirigé cette enquête de la brigade des mineurs qui a mobilisé une cinquantaine de policiers pendant près de 18 mois.

Jean-Marc Souvira, commissaire divisionnaire, attaché de sécurité à l'ambassade de France à Rabat (Maroc), Mathieu Delahousse, journaliste à l’Obs.



