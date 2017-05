L'Uruguay annonce la vente de cannabis en pharmacie à des fin récréatives

publié le 26/05/2017 à 11:37

L'Uruguay va autoriser la vente du cannabis en pharmacie. La formule n'a pas de but thérapeutique - comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde - mais purement récréatif. Le pays d'Amérique du Sud va lancer la commercialisation au cours de la première quinzaine du mois de juillet. La décision de Montevideo suscite beaucoup de curiosité car il s'agit d'une expérience sans précédent. Il y a un peu plus de trois ans, l'Uruguay a légalisé la culture et la consommation personnelle du cannabis. Voilà donc actée désormais, et malgré les réticences, la vente en pharmacie.



Il ne s'agira pas, toutefois, d'une vente totalement libre, elle sera au contraire très encadrée. Chaque Uruguayen âgé de plus 18 ans, ou étranger résident permanent, pourra acheter jusqu'à 10 grammes de cannabis par semaine sans ordonnance. Son nom devra toutefois figurer sur un registre officiel. Les pharmacies seront quant à elles approvisionnées par des cultivateurs locaux agrées par l'État uruguayen. La vente se fera à un prix défiant toute concurrence : 1,20 dollars le gramme, contre 6 dollars sur le marché illégal. Le gouvernement veut ainsi lutter contre le narcotrafic.

27 "crus" cultivés

Cette vente suscite d'ores et déjà la convoitise des professionnels du tourisme. "L'Uruguay, nouvel eldorado pour les amateurs de cannabis ?", peut-on lire sur le site d'une grande agence de voyages française. Allusion à peine voilée à cette autorisation de vente en pharmacie... Mais aussi aux clubs cannabiques, au nombre de 120 dans ce pays. Ces clubs ne peuvent pas vendre leur production, mais ils proposent ouvertement des visites guidées des plantations et même des séances de dégustation des 27 crus cultivés en Uruguay. Suffisant pour faire de l'Uruguay, après Amsterdam ou le Colorado aux États Unis, une destination pour le tourisme vert fumette.

"C'est très intéressant, ce phénomène de publicité, parce que l'on voit que le cannabis n'est plus une substance qui fait peur", analyse Michel Gandilhon, de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, qui travaille sur le cas de ce pays à travers un projet baptisé Canalex. Toutefois, le chercheur estime que le cannabis-business ne guette pas l'Uruguay. Selon lui, cet État ne veut pas d'économie cannabis. Reste que cette manne de consommateurs est bel et bien convoitée par de petites villes touristiques qui n'hésitent pas à faire leur pub autour de la légalisation, en souhaitant la bienvenue aux fumeurs de joints internationaux...