À l'ouverture de son procès en appel, le "tueur de l'Essone" passe aux aveux

publié le 14/03/2017 à 16:47

Pendant six mois, la psychose s'est emparée des habitants du département de l'Essonne. Entre novembre 2011 et avril 2012, quatre personnes sont abattues, sans aucun liens entre elles. Quelques jours après le dernier meurtre, un suspect est interpellé. Yoni Palmier, un antillais de 33 ans, est retrouvé en possession de plusieurs armes et d'une douille qui correspond au calibre de l'arme utilisée pour les meurtres. Il avoue lors de son procès en 2015 le premier meurtre, mais affirme qu'il n'est pas responsable des trois autres. Il sera condamné à la peine maximale, soit la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Mais l'homme fait appel, et son nouveau procès s'est ouvert ce mardi 14 mars, à Paris. Il a reconnu pour la première fois les 4 meurtres.



Avant ce 14 mars 2017, Yoni Palmier n'avait avoué qu'un seul crime : le meurtre de Nathalie Davids, abattue dans le parking de son immeuble à Juvisy-sur-Orge le 27 novembre 2011. "Pour la famille de Nathalie Davids, ne nous prenons pas la tête, considérons que je l'ai fait", avait-il lâché lors de son premier procès devant la cour d'assises d'Évry. Mais concernant les meurtres de Jean-Yves Bonnerue, voisin de la première victime, Marcel Brunetto, retrouvé dans un hall d'immeuble gisant dans son sang et Nadia Boudjemia retrouvée sans vie dans son immeuble de Grigny, le suspect ne livre aucune explication, aucun mobile, rien.

Déjà condamné pour avoir poignardé sa mère en 2004

Rien ne liait ces personnes, toutes décrites sans histoire, ce qui a rendu l'enquête compliquée. Seul point commun entre les 4 victimes : la même arme de calibre 7,65 mm a été utilisée à chaque fois. Plusieurs témoins parlent d'un motard aperçu à proximité des scènes de crime. Le 14 avril 2012, Yoni Palmier est interpellé chez lui à Ris-Orangis. Ses voisins décrivent un homme au comportement "étrange", déjà connu de la justice pour des faits de violence. Il avait en effet poignardé sa mère en 2004 parce qu'elle avait refusé de l'accompagner chez l'assistante sociale."Car quand Yoni veut quelque chose, je dois immédiatement y répondre favorablement", avait-elle expliqué aux enquêteurs.

C'est d'ailleurs la seule à lui rendre visite en prison. Yoni Palmier, benjamin d'une fratrie recomposée, est qualifié par ses proches d'enfant-roi, surprotégé par sa mère. On lui connaît peu de relations amicales ou amoureuses, hormis une petite amie qui l'a quitté en raison de son comportement et de ses pratiques sexuelles de plus en plus "violentes". "Le cul c'est pas mon truc, je préfère ma Suzie, je veux dire ma moto, ma Suzuki", avait expliqué Yoni Palmier, faisant référence à la moto vu par les témoins.

Troubles obsessionnels compulsifs et personnalité "borderline"

Les psychiatres ont décrit Yoni Palmier comme un homme "très égocentré", "replié sur lui-même", "au tempérament solitaire" et "dépourvu d'affects". Malgré des troubles obsessionnels compulsifs et une personnalité jugée "borderline", aucune "pathologie mentale" n'a été détectée chez le meurtrier présumé, qui ne pourra donc pas échapper à une sanction pénale. Ce nouveau procès était très attendu par les familles des victimes, qui cherchent toujours des réponses à leurs questions.



Lors de sa première comparution, Yoni Palmier avait nié son implication dans les trois autres meurtres, malgré un nombre de preuves accablant. Le box de parking qu'il louait pour sa moto se trouvait en effet à l'endroit même où deux victimes ont été abattues, et l'arme du crime, porteuse de son seul ADN avait été récupérée sur ses indications. Après des années de silence, celui qu'on surnomme "le tueur de l'Essonne" semble être enfin décidé à parler.

Je reconnais les faits. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible Yoni Palmier, lors de son procès en appel Partager la citation





À l'ouverture de son procès en appel, Yoni Palmier a pour la première fois avoué être l'auteur des quatre assassinats. "Je reconnais les faits. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible", a déclaré l'accusé. Un soulagement pour les proches des victimes. "Enfin !", a commenté Me Adel Fares, l'avocat de la famille de la quatrième victime, rapporte Le Parisien. "Mais j'espère qu'il nous dira pourquoi", a-t-il poursuivi. L'avocat de la troisième a quant à lui regretté que "la veuve de Marcel Brunetto, décédée l'an dernier, n'ait pas pu entendre ces mots".