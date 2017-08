L'intelligence dans la nature

publié le 15/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Et si les plantes étaient douées d'intelligence ?

Il est souvent communément admis que l'intelligence est le propre de l'homme, même si l'on se pose de plus en plus de questions sur les capacités des animaux à prendre des décisions, à comprendre, à avoir conscience de certaines choses.



Mais qu'en est-il des plantes ? Certes, elles n'ont pas de cerveau, mais cela signifie-t-il qu'elles ne sont douées d'aucune intelligence ?





En effet, les plantes aussi sont capables de percevoir les cinq sens, le goût, la lumière, pour prendre des décisions en conséquence. On peut même dire qu'elles fonctionnent comme un cerveau : nos neurones ressemblent à des cellules végétales connectées entre elles.

Dans cette émission, l'anthropologue Jeremy Narby, qui a longuement travaillé sur l'intelligence des animaux et des plantes, nous livrera tous les secrets que recèle en elle la nature.

Nos invités

Jeremy Narby, anthropologue, auteur du livre « Intelligence dans la nature : en quête du savoir » (Editions Buchet Chastel).

Intelligence dans la nature