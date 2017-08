Questions sur l'hypnose

publié le 01/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

L'hypnose, comment ça marche ?

L'hypnose est née au XVIIIeme siècle, inventée par un médecin allemand du nom de Mesmer. A cette époque, il est thérapeute et il guérit les courtisans de Louis XVI par magnétisme. On appelle alors cela le « mesmérisme », le terme hypnose n'apparaissant réellement qu'au milieu du XIXeme siècle.



Aujourd'hui, l'hypnose est de plus en plus utilisée, par la police notamment, pour obtenir les aveux d'un accusé ou raviver les souvenirs d'une victime. Elle est également pratiquée en médecine, remplace parfois l'anesthésie dans le cadre de certaines opérations.



Les témoignages de personnes qui se sont fait opérer sous hypnose concordent et sont dithyrambiques : tous affirment n'avoir senti aucune douleur, tout en ayant évité les contraintes de l'anesthésie. Beaucoup décident de faire confiance en l'hypnose dans un cadre médical sérieux ou moins sérieux : combattre une addiction, faire un régime...



Mais cette pratique, décriée par certains médecins, encensée par d'autres, est-elle réellement fiable ? Comment fonctionne-t-elle vraiment ? Sommes-nous tous susceptibles d'être réceptifs à l'hypnose ?



Nous tenterons de répondre à toutes ces questions avec le médecin psychiatre et hypnotiseur Edouard Collot.

Nos invités

Edouard Collot, médecin psychiatre, hypnothérapeute, auteur du livre « Aux portes de la conscience » paru en mai 2016 aux éditions Dunod.

Aux portes de la conscience