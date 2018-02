"L'hôpital est en tension extrême", alerte Frédéric Valletoux

publié le 13/02/2018 à 09:44

Le Premier ministre Edouard Philippe, accompagné de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn devrait annoncer ce mardi 13 février plusieurs mesures pour améliorer la situation des hôpitaux en France. La pression monte depuis plusieurs mois entre les grèves dans des établissements de santé et les maisons de retraite, le #balancetonhosto sur les réseaux sociaux et l'appel des 1.000 médecins hospitaliers visant à faire bouger les lignes sur le système de soin.



Un sujet explosif qui explique pourquoi Édouard Philippe et Agnès Buzyn se déplacent dans le Val-d'Oise, à l'hôpital d'Eaubonne, ce matin. Plusieurs chantiers doivent être lancés, notamment sur la question du financement. "L'hôpital est en tension extrême. C'est le résultat d'années d'économies, parce que le quinquennat précédent en a demandé beaucoup à l'hôpital", explique au micro de RTL, Frédéric Valletoux, le président de la fédération hospitalière de France.

Selon lui, il est urgent de s'atteler aux problématiques soulevées par le milieu hospitalier. "On ne peut pas continuer comme ça. Ça tient parce que dans les services hospitaliers, on a énormément de conscience de la part du personnel (…) mais ça ne suffit pas", témoigne-t-il.

Et les chantiers sont multiples. "Il faut revoir la question du financement de l'hôpital, il faut revoir la question du lien avec la médecine de ville, et la question du rôle de l'hôpital dans les déserts médiaux", plaide le président de la fédération hospitalière. "On sort d'un quinquennat qui n'a rien fait donc il faut aujourd'hui prendre ces sujets à bras-le-corps", ajoute Frédéric Valletoux.