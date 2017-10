L’ histoire de Charles Sobhraj, dit “le serpent”

publié le 17/10/2017 à 21:42







L'édito de Jacques Pradel





Charles Sobhraj est plus connu sous son surnom « le Serpent » ou encore « le Cobra ». Il le doit au fait qu’il a toujours réussi à fasciner et à manipuler ses victimes, à échapper aux policiers et à réaliser des évasions spectaculaires. On le dit à la fois escroc, séducteur, détrousseur de touristes, roi de la cavale, expert en poisons et meurtrier diabolique.



Il est soupçonné d’être un tueur en série particulièrement habile. Selon des sources policières, on lui attribue, pour la période 1973-1977 près d’une trentaine de meurtres dans toute l’Asie (Afghanistan, Indes, Népal et Thaïlande).



Cet homme, aujourd'hui âgé de 73 ans, se trouve actuellement en prison au Népal, où il a été condamné à perpétuité en 2004, accusé du meurtre de deux touristes étrangers, qu’il nie farouchement avoir commis.



Avec le journaliste d’investigation Jean-Charles Deniau, nous vous racontons son parcours hors du commun.





Nos invités

Jean-Charles Deniau, journaliste d’investigation. Il a rencontré Charles Sobhraj dans sa prison.















