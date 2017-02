L’étudiante au vélo rouge

REPLAY - Le 7 octobre 1982, Marguerite, une jeune américaine, étudiante en droit à l’université de Montpellier, disparaît avec son vélo.

par Jacques Pradel publié le 14/02/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l’Heure du Crime, la radioscopie d’une affaire criminelle digne d’un roman de Georges Simenon.



Un crime passionnel, commis par un homme ordinaire qui se transforme en bourreau d’une innocente victime, une jeune étudiante américaine, enlevée, séquestrée et étranglée, au bout de 9 jours d’un terrible huis-clos dans les caves de l’université de Montpellier.



L’enquête, menée par le « colombo » de la gendarmerie locale, le major Robert Gatounes, va déboucher trois mois plus tard, sur une extraordinaire révélation : l’assassin, que tout le monde appelait « Léon-qui-boîte » avait une double vie, une vie secrète et nocturne, qui allait permettre de lever le voile sur ses pulsions meurtrières.



Nous vous racontons cette histoire, avec mes invités, Jean-Pierre Fabre, ancien commandant de la compagnie de Gendarmerie de Lyon-Bron, et le journaliste Dominique Rizet .



Nos invités

Dominique Rizet, journaliste, spécialiste police-justice à BFMTV. Auteur du livre "Robert Gatounes : le Major" (Anne Carrière, 1995)

Robert Gatounes : le Major de Dominique Rizet (Anne Carrière 1995).

Jean-Pierre Fabre, ancien officier de gendarmerie, auteur du livre "La double vie de l'étrangleur" (Michel Lafon, 1993).

La double vie de l'étrangleur de Jean Pierre Fabre (Michel Lafon, 1993).

Pour recevoir un exemplaire dédicacé de son dernier livre "On a tué le fils Daudet, crime politique ou suicide des années 20", adresser un mail à l'auteur à cette adresse : alexfb@noos.fr (Prix 26 euros, sans frais de port supplémentaire).







