L’enlèvement de Joséphine Dard

REPLAY - Dans la nuit du 22 au 23 mars 1983, à Vandoeuvre, la petite Joséphine Dard, fille du célèbre romancier Frédéric Dard, est enlevée.

par Jacques Pradel publié le 19/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'édito de Jacques Pradel



Dans la nuit du 22 au 23 mars 1983, à Vandoeuvre, une commune cossue et résidentielle proche de Genève, la petite Joséphine Dard, 12 ans et demi, fille du célèbre romancier Frédéric Dard, est enlevée alors qu’elle dort dans sa chambre, au premier étage de la villa familiale.



La petite fille sera finalement libérée dans des circonstances rocambolesques après 54 heures de cauchemar…



Détail extraordinaire : au moment de l’enlèvement de sa fille, Frédéric Dard était justement en train d’écrire un nouveau roman dans lequel il imaginait l’enlèvement de la fille d’un célèbre écrivain…

Nos invités

Marc Bonnant, avocat au barreau de Genève, ancien bâtonnier et avocat de la famille Dard, Eric Bouhier, médecin, publicitaire, muséographe et écrivain, passionné par l'oeuvre de Frédéric Dard et proche de la famille Dard.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.