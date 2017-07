L'aviatrice Amy Johnson est née il y a 114 ans

publié le 01/07/2017 à 05:24

Amy Johnson est une véritable pionnière. Née il y a 114 ans, elle est la première femme a avoir effectué un vol solo entre le Royaume-Uni et l'Australie. c'est à bord de son Gipsy Moth qu'elle effectue l'exploit entre le Croydon et Port Darwin, du 5 au 24 mai.Elle parcourt 19 110 km. Celle qui fut secrétaire dans un cabinet d'avocats avant de se lancer dans l'aviation, obtient sa licence en juillet 1929. C'est cette même année qu'elle obtient également une licence de mécanicienne au sol. Elle est la première Britannique à l'obtenir.



À l'occasion de son 114e anniversaire, Google a choisi de consacrer son doodle à la vie de cette aviatrice. Et les succès vont vite s'enchaîner pour la jeune femme : Avec son copilote Jack Humphreys, ils seront les premiers a exécuter un vol reliant Londres à Moscou en une journée, soit 21 heures de vol à l'époque, ils établissent dans la foulée un record de vitesse entre le Royaume-Uni et le Japon. En 1932, Amy Johnson bat le record de son propre mari, le célèbre aviateur Jim Mollison, épousé quelques mois plus tôt, en reliant Londres et Le Cap en 4 jours, 6 heures, 53 minutes, et avec 5 escales.



Amy Johnson décédera le 5 janvier 1941, à l'âge de 37 ans, lors d'un convoi d'avions vers la base RAF de Kidlington près d'oxford. En panne de carburant, elle atterrit d'urgence dans la Tamise. Elle disparaîtra dans les eaux mais son corps n'a jamais été retrouvé. Les circonstances de sa mort posent encore question.