REPLAY - L'homme qui a tiré dans une boîte de nuit d'Istanbul et fait au moins 39 morts, dont plus de 20 étrangers, n'a toujours pas été retrouvé. L'attaque n'a pas été revendiquée.

En Turquie, le tireur qui a semé la mort dans une célèbre boîte de nuit d'Istanbul la nuit du Nouvel an est toujours en fuite. L'attaque a fait 39 morts dont plus de 20 étrangers, parmi lesquelles une Franco-tunisienne.

L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Les rebelles kurdes nient toute responsabilité. L'État islamique, cible des offensives des forces turques en Syrie, reste muet.



Un Français était présent dans la boîte de nuit Reina avec son cousin au moment du massacre. "Il y a eu une bousculade à l'intérieur. On s'est dit que ça devait être une bagarre", explique Yunus, 23 ans. Puis les deux hommes ont entendu "une rafale". "Sous le coup de la panique, on n'a pensé qu'à une chose : s'éloigner le plus vite possible et se mettre en sécurité". Yunus raconte qu'il s'est réfugié sur la terrasse d'à-côté, où des canapés étaient entassés.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande est arrivé en Irak lundi 2 janvier, pour adresser ses vœux aux soldats français formant les forces spéciales d'élite du contre-terrorisme (CTS).



- En Espagne, un millier de migrants ont pris d'assaut dimanche la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. Aucun d'entre eux n'a réussi à passer de l'autre côté, sauf deux migrants, grièvement blessés, qui ont été hospitalisés à Ceuta, selon la préfecture.



- Les Français plutôt d'optimistes pour 2017. Selon une enquête Harris Interactive pour RTL, 58% d'entre eux pensent que l'année sera teintée d'optimisme. La tendance se ressent en particulier chez les sympathisants de droite.



- Nouveau casse-tête pour les parents avec les vacances scolaires : les enfants ne reprennent les écoles que demain, mardi. La décision a été prise pour des raisons de sécurité routière, afin d'étaler les retours sur deux jours.

- Météo France a placé 18 départements du Nord, de l'Ile-de-France et une partie dans l'Est en vigilance orange neige et verglas.



- Le procès de Teodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, démarre ce lundi à Paris dans l'affaire des "biens mal acquis".



- Coup d'envoi du Dakar, avec un départ inédit de la capitale du Paraguay. La course passera ensuite par la Bolivie puis l'Argentine.