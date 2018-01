publié le 03/01/2018 à 21:26





L'édito de Jacques Pradel



L’affaire dont nous parlons aujourd’hui remonte à un lointain passé. Les événements que nous évoquons commencent par la découverte à l’automne 1831, du cadavre d’un homme, sur les bords de l’Allier, en amont de Langogne, le crâne fracassé et les genoux broyés. Sa famille le cherchait depuis sa disparition soudaine au début du mois d’octobre de cette année-là. Deux ans plus tard, presque jour pour jour, un aubergiste, sa femme et leur valet sont guillotinés devant une foule de près de 5.000 personnes, en face de l’Auberge de Peyrebeille, qu’on appelle depuis, « l’auberge rouge », où la rumeur publique les accusait d’avoir tué et dépouillé en quelques années, 53 de leurs clients !



182 ans après ce qui demeure l’un des plus étranges faits divers criminel de tous les temps, un historien des Archives Nationales, Thierry Boudignon, spécialiste du 19ème siècle, a scientifiquement analysés tous les documents administratifs et privés de l’époque. (livre paru aux éditions du CNRS.) Pour lui, le patron, la patronne et leur domestique furent avant tout les victimes de rumeurs et de fantasmes qui les ont conduits sans la moindre espèce de preuve à l’échafaud !





Nos invités

Thierry Boudignon, ancien documentaliste aux Archives Nationales (aujourd'hui retraité), auteur du livre : « L’auberge rouge, le dossier » (publié aux éditions du CNRSCNRS Editions / nov 2007).





