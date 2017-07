À l'approche de l'été, le sort des animaux abandonnés inquiète particulièrement

publié le 15/07/2017 à 17:04

C’est une triste rengaine qui revient malheureusement chaque été. Les abandons d’animaux se multiplient. "On est à saturation aujourd’hui, on a beaucoup d’abandons comme tous les ans, mais on a des abandons tout au long de la saison", nuance Didier Chamberlan, directeur d’un refuge pour animaux à Saint Éloi (Nièvre), près de Nevers. "Le refuge, il n'est pas extensible, on a une capacité d’une centaine de chat, on a déjà refait toutes les chatteries", ajoute-t-il.



Malgré les nombreuses campagnes de prévention, des animaux sont encore trop souvent achetés sur le coup d’une envie soudaine ou en pensant faire plaisir à un proche selon Didier Chamberlan : "les gens se font des cadeaux, mais un animal, c’est une contrainte aussi, il faut s’en occuper, le faire, sortir, les gens ne le savent pas sans doute". Souvent à l’approche des vacances, "le chien devient une contrainte, c’est un peu un meuble, donc on s’en débarrasse, on le jette", s’emporte le directeur de refuge, "un chien n’est pas un cadeau".

"Vous avez les gens qui sont malheureusement un petit trop âgé et qui vont prendre un jeune chiot ou un chien. Lorsqu’ils rentrent à l’hospice, le chien se retrouve ici", poursuit Didier Chamberlan. Le directeur du refuge de Beauregard tient à rappeler que tout n’est pas désespéré : "il y a aussi des gens merveilleux qui sont aptes de prendre un chien d’un certain âge ou handicapés".