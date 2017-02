L’affaire Yara Gambirasio : les experts à l'Italienne

REPLAY - Le 26 novembre 2010, Yara Gambirasio disparaît à la sortie de son cours de danse à Bembrate, en Lombardie.

par Jacques Pradel publié le 13/02/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l’Heure du Crime aujourd’hui, un mystère criminel et une enquête hors-norme des experts de la police italienne.



Le 26 novembre 2010, une adolescente de 13 ans, Yara Gambisario disparaît entre son domicile, dans une petite ville de Lombardie, et la salle de sport où elle pratiquait la gymnastique rythmique, distante de 700 mètres.



Le corps de l’adolescente est retrouvé trois mois plus tard, dans un champ, à quelques kilomètres de là. Elle a subi une tentative de viol et elle a reçu de nombreux coups de couteau dans le dos, au cou, et aux poignets...



Seuls indices exploitables par les enquêteurs : deux minuscules gouttes de sang retrouvés sur ses vêtements, et quelques poussières de ciment et de plâtre mélangés, prélevées dans ses poumons au cours de l’autopsie.



L’ADN du meurtrier présumé sera comparé à celui de 18 000 habitants de la région. Quatre ans plus tard, coup de théâtre, les experts italiens découvrent des ADN très proches, ceux d’un frère et du père de l’assassin...



C’est là que l’affaire prend la dimension d’un roman de Simenon, avec la découverte d’un secret de famille qui apportera la solution du mystère…



Nos invités

Philippe Ridet, journaliste au Monde, ancien correspondant à Rome, Ariel Dumont, journaliste, correspondante de Marianne à Rome, Anne le Nir, correspondante RTL à Rome.





