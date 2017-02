L’affaire Yara Gambirasio : l’enquête qui a passionné l’Italie

REPLAY - Le 26 novembre 2010, Yara Gambirasio disparaît à la sortie de son cours de danse à Bembrate, en Lombardie.

par Jacques Pradel publié le 13/02/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Le 26 novembre 2010, Yara Gambirasio une jeune adolescente italienne de 13 ans, disparaît à la sortie de son cours de danse à Bembrate en Lombardie.



Trois mois plus tard, on retrouve son corps dans un terrain vague à quelques kilomètres de là.



La jeune fille a été poignardée à plusieurs reprises. Le seul indice des enquêteurs est une trace ADN retrouvée sur les sous-vêtements de Yara.



La brigade criminelle va alors comparer cet ADN à plus de 18 000 personnes de la région et arriver à un profil génétique très proche du profil recherché.



Des tests vont alors être effectués sur le reste de la famille et vont révéler un secret de famille…



Nos invités

Philippe Ridet, journaliste au Monde, ancien correspondant à Rome, Ariel Dumont, journaliste, correspondante de Marianne à Rome, Anne le Nir, correspondante RTL à Rome.





