L’affaire Troadec un an après…

Une émission en partenariat avec le Parisien/Aujourd’hui en France, nous faisons le point sur l’affaire Troadec, 4 personnes de la même famille, massacrées il y a presque un an dans leur pavillon de la banlieue de Nantes, sur fond de haine, de jalousie et aussi d’appât du gain puisque le mobile de cette tuerie serait un mystérieux trésor de lingots d’or dont voulait s’emparer l’auteur du quadruple crime





Jean-Marc Ducos journaliste au Parisien/Aujourd’hui en France, Alain Boulaire, historien brestois qui s’est exprimé dans Ouest-France sur l’Or de la Banque de France et le trésor des Troadec, Me Cécile de Oliveira du barreau de Nantes l’avocate des deux sœurs et de la mère de Brigitte Troade, Me Thierry Fillion du barreau de Rennes avocat d’Hubert Caouissin.