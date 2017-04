L’affaire Thérèse Desqueyroux, les écrivains et le fait divers

publié le 05/04/2017 à 10:30

A la Une de cette Heure du Crime, la véritable histoire d’Henriette Canaby, qui a inspiré à François Mauriac le personnage de son célèbre roman, « Thérèse Desqueyroux ».

L’affaire avait éclaté le 16 mai 1905, quand un médecin avait porté plainte, dans une lettre au procureur de la République, contre Henriette Canaby, épouse d’un notable bordelais, pour avoir imité sa signature sur de fausses ordonnances et s'être procuré des produits fortement toxiques.



Les enquêteurs chargés de l’affaire devaient découvrir alors que le mari d’Henriette, Emile, était gravement malade et alité depuis plusieurs mois.



A l’issue de l’instruction, Henriette était accusée de faux et usage de faux mais aussi de tentative d’empoisonnement sur la personne de son mari. La Cour d’assises de Bordeaux l’avait pourtant acquittée au bénéfice du doute.



Fasciné par cette histoire, François Mauriac assista au procès en 1906 et s'inspira de l'affaire Henriette Canaby pour son roman Thérèse Desqueyroux.



Nous revenons à partir de cette histoire sur ces faits divers qui ont inspiré les écrivains pour leurs romans avec la romancière Minh Tran Huy.

Minh Tran Huy, romancière, elle est l'auteur du livre "Les écrivains et le fait divers" qui paraît aujourd'hui chez Flammarion.

