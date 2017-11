L'affaire Sophie Toscan du Plantier : bientôt un procès en France ?

publié le 09/11/2017 à 21:00







Plus de vingt ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le 23 décembre 1996 en Irlande, la juge d'instruction qui instruit l’affaire a signé le 27 juillet 2016 une ordonnance de renvoi pour meurtre devant la cour d'assises de Paris du principal suspect, Ian Bailey.

Ce pigiste local habitait seulement à quelques kilomètres de la résidence de vacances de la productrice et avait été l'un des premiers à se rendre sur les lieux du drame.

En plus d'avoir évoqué des éléments de l'enquête dans ses articles, il présentait des griffures sur le visage, les mains et les avant-bras. Malgré les charges qui pèsent sur lui, il a toujours clamé son innocence.



Le 16 novembre prochain la justice française confirmera, ou non, le renvoi devant la cour d’assises de Paris du suspect numéro 1, que l’Irlande refuse d’extrader depuis le début de l'affaire.

















Nos invités

Brendan Kemmet, journaliste faits divers au Parisien Week-end. Il signe un papier dans le parisien Week-end "Le suspect numéro 1 va-t-il enfin être jugé ?" à paraître demain vendredi 10 novembre dans le Parisien Week-end en partenariat avec RTL., Maitre Dominique Tricaud, du barreau de paris, avocat français de Ian Bailey, Marie Billon, correspondante RTL au Royaume Uni.





