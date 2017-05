L'affaire Roland Bondonny : serial killer d'animaux

publié le 01/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





À la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui, l'affaire Roland Bondonny que la presse avait surnommé à l'époque des faits le "serial killer d'animaux" !

Entre 1998 et 2001, près de 200 chiens et chats meurent empoisonnés dans les environs d'Egletons, en Corrèze, et le département vit une véritable psychose.



L'enquête permet de confondre un homme, Roland Bondonny, qui était en conflit avec de nombreux chasseurs pour des questions de limites de propriété.



L'affaire tournera au drame avec la mort d'un ancien gendarme et le suicide du principal accusé.

Nos invités

Francette Vigneron, auteur avec Franck Meynial du livre "L’affaire des chiens d’Egletons" paru en 2009 aux éditions Descartes et Cie, François-Xavier Kelidjian, avocat de la fondation Brigitte Bardot, Timothée Boutry, journaliste au Parisien Aujourd'hui en France.



