L'affaire Robert Boulin, enquête sur un crime d'état

publié le 25/10/2017 à 21:00





L'édito de Jacques Pradel



A la une ce soir, de nouvelles révélations sur l’affaire Boulin, qui remettent en cause la thèse officielle du suicide. 24 heures avant la diffusion de leur film sur France 2 dans « Envoyé spécial » les journalistes Benoît Collombat et Bernard Nicolas font le point sur une affaire qui ressemble de plus en plus à un « Crime d’État »

Le 30 octobre 1979, Robert Boulin, ministre du Travail dans le gouvernement de Raymond Barre, est retrouvé mort vers 8h30 du matin dans un étang proche de la forêt de Rambouillet. Très vite, une partie de la famille du ministre est persuadée que Robert Boulin a été assassiné. Et qu’il s’agit d’un crime qui a été maquillé en suicide. Pour quel mobile ? C’est tout l’enjeu du mystère qui plane encore officiellement sur cette affaire 38 ans plus tard…





Nos invités

Bernard Nicolas, journaliste, réalisateur auteur de nombreux documentaires d'investigation, Benoît Collombat, journaliste au sein de la cellule investigation de Radio France. Ensemble ils ont réalisé le film "Affaire Boulin, Révélations sur un crime d'Etat" (avec Erika Barroché et Arnaud Mansir) qui sera diffusé jeudi 26 octobre sur France 2 dans le magazine "Envoyé Spécial" sur France 2, Fabienne Boulin Burgeat, fille de Robert Boulin, Me Marie Dosé, avocate au barreau de Paris. Avocate de Fabienne Boulin Burgeat.













