L’affaire Philippe Pico : un crime presque parfait

publié le 07/06/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



La 25 avril dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt en faveur du renvoi devant la Cour d’assises des Yvelines de trois personnes dans l’affaire de la disparition de Philippe Pico.Une affaire que l’on croyait définitivement prescrite.

En décembre 1996, Philippe Pico, un dépanneur de 46 ans, disparait mystérieusement. L’affaire va rester non élucidée jusqu’en avril 2008 où à la faveur d’une autre enquête, on va découvrir que Philippe Pico a été poignardé à mort chez lui ce soir de décembre par son ex-femme et deux complices : son amant et le frère de celui-ci.

Nos invités

Me Michel Dessertenne, avocat au barreau de Paris, avocat de la famille de Philippe Pico, Brigitte Pico, la soeur de Philippe Pico.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande