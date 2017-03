L’affaire Papillon

publié le 16/03/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



En octobre 1931, L’ancien «souteneur» parisien Henri Charrière est condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d’un voyou, Roland Legrand. Un crime qu’il niera avoir commis.

Arrivé au bagne en septembre 1933, il s’évade un an plus tard de l’hôpital de Saint-Laurent, pour être repris. Il passe les années de guerre aux îles du Salut, en réclusion, puis comme jardinier et chargé de garder les porcs avant l’abattage.



Sa seconde évasion, en 1944, sera la bonne.

Nos invités

Michel Pierre, historien, spécialiste d'histoire coloniale et d'histoire pénale. Son dernier livre "Le temps des bagnes 1748 - 1953" vient de paraître aux éditions Tallandier (3 mars 2017).

Le temps des bagnes 1748 - 1953, de Michel Pierre (Tallandier, 2017).





