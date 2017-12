L’affaire Nelly Haderer: Le coupable innocent!

publié le 12/12/2017 à 21:25

Le 31 janvier 1987 le corps de Nelly Haderer, une mère de famille âgée de 22 ans, est retrouvé dans une décharge communale de Saint-Nicolas-de-Port (près de Nancy). Elle a été tuée de deux balles de carabine 22 long rifle. Son visage a été mutilé, le nez et les lèvres ont été découpés, les mains ont été sectionnées et l’une de ses jambes repose sur une vieille machine à laver.



Jacques Maire: suspect numéro un

Jacques Maire, un voisin et ancien maçon, déjà mis en cause dans la disparition mystérieuse en 1983 d'une autre jeune femme, Odile Busset, 20 ans, est suspecté. Il est condamné à deux reprises par des cours d'assise à 20 ans de prison, mais finalement, il est définitivement acquitté lors d'un troisième procès à cause d'un vice de forme !



Coup de théâtre!

En 2014 une nouvelle expertise scientifique met en évidence son ADN dans une tâche de sang sur le jean de Nelly Haderer. Mais le juge d'instruction prononce un non lieu, car un acquittement est définitif et ne peut être remis en cause . Pourtant, la chambre d’instruction de Nancy vient de décider de ne pas refermer le dossier et de procéder à de nouvelles investigations. A commencer par l’audition de Jacques Maire….







Nos invités

Me Liliane Glock, du barreau de Nancy, avocate de Jacques Maire (avec Me Alexandre Bouthier du barreu de Nancy), Me Pierre-André Babel, du barreau d'Epinal, avocat de la famille de Nelly Haderer, Christophe Gobin, journaliste spécialiste faits divers à l'Est Républicain Nancy. Il est le spécialiste de cette affaire, Bruno Haderer, l'un des frères de Nelly Haderer.





