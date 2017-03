L'affaire Lola

publié le 13/03/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Qui a tué Jean-Jacques Le Page, audioprothésiste à la retraite, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2009 ?

Son corps avait été retrouvé par les pompiers, dans les décombres de sa maison ravagée par les flammes, à Plougonvelin, petite cité balnéaire située à 20 km à l'ouest de Brest.



La semaine dernière, Lola, une ex call-girl brestoise était jugée avec un ami par la Cour d’assises du Finistère pour ce meurtre, mais tous deux nient être les auteurs du crime.



Nos invités

Mickaël Louëdec, journaliste à Ouest France, Me Jean-Vladimir Balan, avocat au barreau de Paris, avocat de la fille de Jean-Jacques Le Page, Me Patrick Larvor, avocat au barreau de Brest, avocat avec Me Thierry Fillion de William Rolland, Me Pierre Tracol, avocat au barreau de Brest, avocat avec Me Pierre Hector Rustique de Laëtitia Monier, surnommée Lola, Me David Rajjou, avocat au barreau de Brest, avocat du fils de Jean Jacques Le Page.





