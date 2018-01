L'affaire Larissa Doublet

et Charles Deluermoz

publié le 18/01/2018 à 21:00



L'édito de Jacques Pradel





Dans la nuit du Samedi 15 au dimanche 16 juillet 1978, vers trois heure du matin, une jeune femme blonde, pieds nus, en peignoir, un bébé de trois mois dans les bras arrête une patrouille de police dans une rue de Vanves « Mon mari a été tué, à la Tourelle, venez-vite ! La Tourelle c’est un restaurant gastronomique chic de Vanves. La victime s’appelle François Doublet. Ancien cuisinier de l’Elysée, il a été assassiné d’une balle dans la nuque, une heure plus tôt dans la salle du restaurant alors que son épouse Larissa, une comédienne d’origine russe donnait un biberon à son enfant à l’étage…

C’est le début d’une affaire qui a fait pendant plusieurs mois la Une de l’actualité. Soupçonnée du meurtre de son mari, Larissa Doublet a finalement été innocentée deux ans plus tard. L’assassin du restaurateur n’a jamais été identifié….





On vous raconte cette histoire non élucidée , près de 40 ans après les faits, en compagnie de trois acteurs du drame: Deux policiers, et un journaliste reporter spécialiste des faits divers à RTL….

Nos invités

Claude Cancès, ancien patron de la Police judiciaire du 36 Quai des Orfèvres. Il évoque cette affaire dans son dernier livre « Commissaire à la crim' » paru chez Mareuil Éditions, 2017, Jean-Pierre Birot, ancien membre de la brigade criminelle. Il était à l’époque des faits « procédurier », le journaliste Michel Cohen-Solal, qui avait suivi l’affaire à l’époque pour RTL.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.