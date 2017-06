L’affaire Jessy Travaglini

publié le 29/06/2017 à 11:25

L'édito de Jacques Pradel



Le 12 octobre 2013 Jessy, une jeune femme de 28 ans, se rend à la gendarmerie pour avouer le meurtre de la femme de son amant.

Elle raconte aux enquêteurs s’être rendue la veille chez sa rivale Héloïse, à la demande de celle-ci qui venait de découvrir la liaison qu'elle entretenait avec son mari, Alain. Une bagarre aurait éclaté entre les deux femmes et au cours de l’altercation, Jessy aurait étranglé Héloïse.



Les gendarmes retrouveront en effet le corps de la jeune femme dans le coffre de la voiture de Jessy. Elle a été condamnée à 30 ans de prison en février 2016. Son procès en appel doit se tenir la semaine prochaine.

Nos invités

Jim Gassmann, journaliste à Vaucluse Matin, Me Laurent Pénart, avocat au barreau de Carpentras, ancien bâtonnier, avocat de la famille d'Eloïse Bagnolini, Me Luc Abratkiewicz, avocat au barreau de Montpellier, avocat avec Me Frank Berton de Jessy Travaglini, Me Bertrand Pin, avocat au barreau de Toulon, avocat d'Alain Castel.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.