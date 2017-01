L’affaire Jean-Loup Hahn, harceleur en série

REPLAY - Retour sur l'assassinat le 22 juin 2005 d'une jeune étudiante en gestion à l'IUT d'Orléans, Julia Bastide.

09/01/2017

L'édito de Jacques Pradel



Le mercredi 22 juin 2005 en début d’après-midi, Julia Bastide, une étudiante en gestion à l’IUT d’Orléans présente devant ses camarades et son professeur son rapport de stage de fin d’année. Soudain, un homme vêtu d’une cape noire et armé d’un fusil 22 Long Rifle fait irruption dans la salle et tire sur Julia à trois reprises. La jeune femme s’effondre et meurt quelques instants plus tard. Son meurtrier s’appelle Jean-Loup Hahn. Lui aussi étudiant, il faisait vivre depuis deux ans un véritable cauchemar à sa victime qu’il harcelait tous les jours par téléphone, par mail et en la suivant partout où elle allait.

Nos invités

Frédéric Ploquin, journaliste



