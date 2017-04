L'affaire Isabelle Lemaire

publié le 04/04/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



Aujourd'hui dans l'Heure du Crime, nous rouvrons le dossier d’une affaire criminelle au scénario particulièrement machiavélique, qui s’est déroulée dans le département de l’Oise.

Le 9 novembre 2008, Jean-Luc Lemaire, un employé sans histoire de l’hippodrome de Compiègne, quitte son domicile de Longueil-Annel en voiture vers 19 heures.



A 21 heures 30, sa Peugeot 806 est retrouvée près de Saint-Jean-aux-bois. La voiture a été brûlée et elle est vide de tout occupant...



Au fil de leur enquête, les gendarmes découvriront que Jean-Luc Lemaire a été victime d’une véritable machination criminelle, orchestrée par un trio diabolique composé de l’épouse du disparu et de deux amants de celle-ci. Le corps de la victime sera retrouvé, sur leurs indications, dans une sablière de la région.





Isabelle Lemaire, épouse volage d’un mari trop complaisant, avait organisé avec ses amants un guet-apens mortel, pour se débarrasser de son époux.



Le mobile ? Une assurance sur la vie et un désir de liberté absolue...

Nos invités

Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard et auteur du recueil de chroniques judiciaires "Coups de Barre", Me Hubert Delarue, avocat au barreau d'Amiens, avocat de Frédéric Ricaux, Me Murielle Bellier, avocate au barreau de Compiègne, avocate des frères et de la mère de Jean-Luc Lemaire.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande