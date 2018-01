L'affaire Goldman

publié le 29/01/2018 à 21:08

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime aujourd’hui, l’assassinat en 1979, d’une figure de l’extrême gauche de l’époque, Pierre Goldman, par un mystérieux commando…Qui était véritablement Pierre Goldman ? Quelle est l’identité des membres de ce commando qui l’ont abattu en plein Paris, le 20 septembre 1979?

Qui a donné l’ordre de le tuer ? Plusieurs pistes ont été suivies à l’époque, par les enquêteurs. Elles ont toutes débouché sur des impasses. Près de 30 ans plus tard, en 2009, un livre du commissaire Lucien-Aimé Blanc, ancien chef de l’OCRB, l’office central de répression du banditisme, révélait le témoignage et l’aveu d’un de ses anciens indicateurs, qui aurait participé à cet assassinat commandité par une officine politico-mafieuse. Mais aucune preuve n’était apportée. Aujourd’hui encore, cet assassinat impuni et son mobile précis, demeurent une énigme.



Nos invités

Emmanuel Pierrat, avocat, conservateur du musée du Barreau de Paris, auteur des 3 premiers volumes de la collection « Les grands procès » à paraître jeudi 1er Janvier 2018 aux éditions Points. Pierre Benichou qui a bien connu Pierre Goldman. Il avait rendez-vous avec lui le jour de sa mort. Il a publié l’an dernier « Les absents levez le doigt » chez Grasset, dans lequel un chapitre est consacré à Pierre Goldman.