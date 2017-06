L’affaire Fernando Mourao

publié le 27/06/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



Aujourd'hui une émission de l'Heure du Crime en partenariat avec Le Parisien Aujourd'hui en France.

En mars 2016, Fernando Mourao, 60 ans, était retrouvé mort, à son domicile de Châteaumeillant, par son voisin. Mais quelques mois plus tard ce même voisin est mis en examen pour le meurtre.



Cet homme de 67 ans, qui clame son innocence, a été remis en liberté il y a quelques jours.





Nos invités

Timothée Boutry, journaliste au Parisien, Me Sylvain Cormier, avocat de Gilles Tourny, Me Karine Berthon et Me Eugène Bangoura, avocats des parties civiles, Gilles Tourny, soupçonné d’avoir tué son voisin.





