publié le 04/07/2017 à 10:30

L’affaire des disparues de Perpignan est longtemps restée une des affaires les plus mystérieuses des années 1990 jusqu'à ce que Jacques Rançon, un cariste de 50 ans, soit confondu par son ADN.

Son procès, prévu sur trois semaines vient d’être fixé, il se tiendra du 5 au 30 mars 2018 à Perpignan, devant la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales.



Le "tueur de la gare" comparaîtra pour quatre crimes, tous commis à Perpignan, dont les viols et les meurtres de Moktharia Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez.

Nos invités

Me Etienne Nicolau, avocat des familles des victimes, Me Xavier Capelet, avocat de Jacques Rançon, Me Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar.



