L’affaire Danilo Restivo

A la Une de l’Heure du Crime aujourd'hui, l’histoire d’un meurtre presque parfait en Italie, résolu après un second crime, commis des années plus tard en Angleterre !

Après sa condamnation en 2011 à la prison à perpétuité par le tribunal criminel de Winchester, dans le sud de l’Angleterre, Danilo Restivo, un italien d’origine sicilienne, a été en effet condamné une seconde fois, à 30 ans de prison quelques mois plus tard, pour un premier crime commis en 1993, dans une petite ville du sud de l’Italie.



Ce tueur fétichiste adorait les cheveux. Il avait "signé" ses deux crimes, commis à 9 ans de distance, dans deux pays différents, en déposant dans les mains de ses victimes des mèches de cheveux qui n’ont jamais pu être identifiées.



Mon invitée, la romancière Marie Neuser, est l’auteur de deux thrillers, consacrés successivement à chacun de ces meurtres, où elle raconte la traque de ce psychopathe fétichiste, par les polices italiennes et britanniques. Avec elle nous vous raconterons cette histoire vraie qui fait froid dans le dos.

Danilo Restivo, le "coiffeur" meurtrier

Le 12 septembre 1993, à Potenza, en Italie, Elisa Claps, 16 ans, disparaît mystérieusement. La jeune fille avait rendez-vous avec Danilo Restivo, un adolescent du village, après la messe, devant l'église. Elle avait promis à son amie Eliana qu'elle la rejoindrait aussitôt après. Mais elle n'est jamais venue.



Pendant des mois, l'enquête piétine. Restivo assure être resté à l'église après avoir quitté Elisa. Toute la ville est fouillée pour tenter de retrouver l'adolescente. Les années passent et la famille Claps est persuadée de la culpabilité de Danilo, mais n'a aucune preuve contre lui. A l'époque déjà, la personnalité étrange de ce jeune homme inquiète les villageois. Son obsession pour les cheveux des jeunes filles lui vaut le surnom du "Coiffeur".



Dix-huit ans plus tard, le 2 novembre 2002, et alors que l'on n'a toujours pas retrouvé le corps d'Elisa, un meurtre est commis à quelques milliers de kilomètres de là. En Angleterre, le cadavre mutilé d'une couturière est retrouvé. La tête de la victime est fracassée, ses seins ont été découpés. Dans sa main, deux mèches de cheveux.



A quelques centaines de mètres de la maison de cette femme vit un couple d'Italiens, les Restivo. Les enquêteurs ne font pourtant pas le lien. A nouveau, les mois s'écoulent sans que rien ne se passe.



Puis, en 2010, retour à Potenza. Le village est sous le choc. On vient de trouver, dans le grenier de l'église, le corps d'une adolescente. Il s'agit d'Elisa. Outre-Manche, Restivo est arrêté. Il est condamné le 30 juin 2011 à la prison à perpétuité. Il est aujourd'hui incarcéré en Italie.

Nos invités

Marie Neuser, enseignante et écrivain, auteure d’un roman en deux volets "Prendre Lily" et "Prendre Gloria" parus chez Fleuve Editions, Ariel Dumont, correspondante pour Marianne en Italie, elle a réalisé un reportage sur l’affaire en 2011.



